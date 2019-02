Agathe - I'd Rather Go Blind (Etta James)

Agathe est une chanteuse confirmée de 26 ans, arrivant tout droit de Toulouse. Cette Toulousaine compte bien livrer une prestation pour faire retourner les fauteuils des coachs et les faire frissonner de plaisir. La musique a toujours fait partie de sa vie, de ses études aussi puis qu'elle intègre une école de musique pour se former à la harpe et au solfège. Le chant arrivera plus tard grâce au Rap. Mais c'est dans l'univers du Blues / Folk qu'Agathe se construit. Pour son audition à l'aveugle, Agathe a choisi de livrer une version toute habitée de "I'd Rather Go Blind" d'Etta James en espérant embarquer les coachs, Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer, dans son univers. Rappelez-vous qu'à tout moment, un des coachs peut utiliser le bouton "Block" pour un autre coach. Tout est dorénavant permis pour remporter la victoire et devenir « The Voice » avec une bataille des coachs des plus renversantes jamais vues ! Cette saison promet ! La prestation d'Agathe pleine de sensibilité va-t-elle provoquer l’émotion de nos quatre Coachs Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1