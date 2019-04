Agathe – Move Over (Janis Joplin)

PRESTATION - Lors des KO, les places sont chères. A ce stade de la soirée, il reste plus 4 places dans l’équipe de Mika pour aller aux Battles. Place à une jeune chanteuse à la formation classique et qui s’est forgée au fil des années une présence charismatique. Nous avons découvert Agathe lors des auditions à l’aveugle qui avait bluffé les coachs avec sa reprise très singulière d’un titre d’elta James « I’d Rather Go Blind ». Mika a utilisé « une vie », soit un BLOCK envers Jenifer, pour être sûr d’avoir ce Talent dans son équipe. Pour son audition des KO, Agathe va interpréter « Move over » de la grande Janis Joplin. Pour Agathe cette chanson est un hommage à sa famille qui est très ouverte et qui possède des valeurs d’indépendance. Son challenge, c’est de ne pas chanter pour elle, selon Mika son coach. Agathe prend un risque. Va-t-elle réussir son challenge ? Poursuivra-t-elle l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019