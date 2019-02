Agnès - Air de la reine de la nuit (Mozart)

Le prochain talent a monté sur scène a fait un long chemin pour livrer sa prestation très personnelle. Agnès tente The Voice pour vivre l'aventure de la compétition. Elle n'a pas cherché à être chanteuse, c'est la musique qui est venue à elle. Dès l'âge de 10 ans, son entourage l'a encouragée à chanter et cela est devenu son métier. Malheureusement, suite à une maladie, Agnès a dû mettre sa vie de chanteuse entre parenthèse. Mais Ce soir Agnès va tout donner pour séduire les coachs en interprétant "Air de la reine de la nuit" de Mozart. Sa prestation pleine de sensibilité va-t-elle provoquer l’émotion de nos quatre Coach, Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1