Albi – Dommage (BigFlo et Oli)

Albi a 18 ans et sa passion c’est la musique et le chant. Ce jeune lycéen veut s’exprimer et donner de l’amour par le biais de cette passion. Il a déjà chanté dans des restaurants mais jamais sur scène. Pour lui The Voice est une grande première et espère bien « tout casser ». Avec sa version revisitée de « Dommage » de BigFlo & Oli, Albi saura-t-il éveiller la sensibilité de nos 4 coachs, Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika afin de gagner son passeport pour la prochaine étape de The Voice 8 : les K.O. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3