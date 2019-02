Qui est Albi ? Portrait de Talent

Ce jeune Talent se nomme Albi et arrive tout droit de Lyon. Il a trouvé refuge dans la musique lorsque ses parents ont divorcé. Ce moyen d’expression devient une passion. Il apprend le piano, le saxo et prend des cours de chant. Il a toujours mis la musique avant les études. Albi n’a jamais fait de scène. En participant à The Voice, il espère montrer une autre facette de lui et compte bien poursuivre l’aventure pour gagner The Voice. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3