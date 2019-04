Albi – She’s Out Of My Life (Michael Jackson)

PRESTATION - C’est au tour d’Albi de défendre sa place pour les Battles. Ce lycéen de 18 ans a séduit les 4 coachs, Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc, avec sa voix et aussi avec sa motivation et son franc parler lors des auditions à l’aveugle. Albi est un des coups de cœur de Mika. Au moment de son audition à l’aveugle où il avait interprété « Dommage » de BigFlo et Oli, Mika avait adoré sa modernité représentant un style que l’on n’avait encore jamais vu dans THE VOICE. Pour les KO, Albi va interpréter « She’s Out Of My Life » de Michael Jackson. Titre parlant de rupture et important pour Albi ayant perdu son grand-père récemment. Mika attend d’Albi qu’il se lâche, qu’il se détende et qu’il lève les freins qui le bloquent. Albi se laissera-t-il embarquer par ses émotions pendant sa prestation ? . Va-t-il réussir à montrer ses émotions, à accepter de se livrer qui lui permettront de convaincre sa coach afin de poursuivre le reste de l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019