Alerte beau gosse ⚠️ GODI va envoyer du bois samedi dès 21h !

QUI EST GODI ? Son portrait en exclusivité ... Ce jeune Talent de 22 ans est bucheron dans l’entreprise familiale qu’il tient avec son papa. C’est par hasard que Godi prend conscience de sa passion pour le chant, lors d’un karaoké dans un restaurant du village. C’est aussi faire plaisir aux gens à travers la musique. Dynamique, Godi se lance des défis dont l’aventure de The Voice qui en fait partie. Soutenu par ses parents, Godi veut réussir pour les rendre heureux et fiers. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4