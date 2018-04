Alerte buzz : Le groupe Kriill n’a pas fini de nous surprendre

Lors des Auditions finales, Mika décide de mettre en compétition Jody Jody, le groupe Kriill et Sherley. A l’issue de leur prestation, il choisit de garder Sherley pour continuer l’aventure "The Voice". Mais comme vous le savez, cette année, les coachs ont la possibilité de buzzer pour voler l’un des talents de l’équipe adverse. A la surprise de tout le monde, Pascal Obispo appuie sur le buzzer et sauve Kriill pour le récupérer dans son équipe. L’aventure "The Voice" peut donc continuer pour le groupe. EXTRAIT des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018