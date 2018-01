Alerte scoops : une nouvelle saison complétement folle !

Etes-vous prêt pour une nouvelle saison de "The Voice" ? Une nouvelle saison encore plus folle et surprenante. Les coachs, eux, sont dans les starting-blocks et ont déjà beaucoup de scoops à vous offrir...Savez-vous, par exemple que Pascal Obispo est un coach redoutable et qu'il va piquer un grand nombre de talents à ses camarades ? Que Florent Pagny n'hésitera plus à se lâcher et danser ? Que des talents réussiront à émouvoir nos quatre coachs ? On attise votre curiosité ? Tant mieux ! Pour plus de scoops, cliquez ici . "The Voice" saison 7 revient samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1.