Alessio - "Non, je ne regrette rien" - Edith Piaf

Les auditions à l’aveugle se poursuivent et notre prochain talent Alessio est déjà, du haut de ses 10 ans, un sacré personnage : « Je suis un garçon sérieux mais en même temps qui fait de très bonnes blagues ». Alessio adore les chanteurs et chanteuses à voix et n’hésite pas à reprendre des chansons de Charles Aznavour ou Edith Piaf. D’ailleurs ce soir, il veut conquérir les coachs avec une reprise de la Môme : « Non, je ne regrette rien ». Le jeune garçon va-t-il convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Découvrez sa prestation sur la scène de The Voice Kids. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.