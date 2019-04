Alex Adam – Forget You (Cee Lo Green)

PRESTATION - Pour ces quatrièmes KO de l’histoire de The Voice, c’est Alex Adam qui va ouvrir le bal pour l’équipe de Julien Clerc et qui va devoir prouver à son Coach Julien Clerc qu’il a bien sa place dans l’aventure The Voice 8 afin d’accéder aux Battles, dernière étape avant les Grands Shows en Direct. Ce Talent a déjà tenté sa chance au grand concours de la plus belle voix lors d’une saison précédente mais Alex Adam avait été écarté. Ce soir, voici Alex Adam plus motivé que jamais après avoir passé la première session des auditions à l’aveugle de cette saison 8 dévoré par un trac immense, sur un titre de William Sheller, « Un homme heureux». Voici une prestation dynamique, punchy que Alex Adam a choisi en interprétant le tube « Forget You » connu aussi sous "Fuck You" de Cee Lo Green, sur lequel il va donner tout donner pour combattre son trac. Sera-t-il à la hauteur de ses ambitions ? Séduira-t-il suffisamment Julien Clerc, son Coach ? Sera-t-il volé par un autre coach ? Accèdera-t-il à la prochaine étape de la compétition, les Battles ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019