Alex Adam – Un homme heureux (William Sheller)

Alex Adam ne vous est peut-être pas inconnu dans The Voice Lors de la première émission de The Voice 2017, ce Talent était déjà sur le plateau… mais dans le public. Et c’est Nikos qui a confirmé sa participation aux auditions à l’aveugle aux yeux de tous. Une semaine après, il passe les auditions à l’aveugle de The Voice 6 ; malheureusement aucun fauteuil ne se retourne. Aujourd’hui, deux ans plus tard, ce jeune homme de 28 ans a travaillé sa voix, sa confiance en lui, sa présence scénique et se sent prêt pour tenter The Voice 8. Ce soir, lors des cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019, Alex Adam retente sa chance avec un titre de la chanson française « Un homme heureux » de William Sheller. Sera-t-il un homme heureux ce soir de se voir rejoindre une des équipes des coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano afin d’accéder à l’étape redoutée des K.O. ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019