Alex – Yeux disent (Lompal)

C’est le dernière talent a passé son audition à l’aveugle pour cette huitième saison de The Voice. Agé de 18 ans, Alex veut savoir si la musique est vraiment sa voie. De nature très timide, quand il est sur scène, il se lâche, ce n’est plus le même. Pour son Audition à l’Aveugle, Alex a choisi de reprendre le titre « Yeux disent » de Lompal. Son timbre de voix fera-t-il vibrer Soprano, le dernier coach à avoir une place dans son équipe ? Donnera-t-il une chance de poursuivre l’aventure à Alex ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019