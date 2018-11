Alexander - "Ça c’est vraiment toi" - Téléphone

Alexander est le premier talent de l’équipe de Patrick Fiori à se présenter sur la scène de The Voice Kids. Le jeune garçon de 15 ans n’a pas cessé de progresser depuis son audition à l’aveugle où il a littéralement fait danser tous les coachs sur la reprise de « Johnny B. Goode » de Chuck Berry. Il lâche sa guitare lors de la phase des Battles où il est opposé aux jumelles Abby et Sarah et à Louna sur le tube de Bruno Mars « When I was your man ». Il est sauvé par Patrick Fiori et gagne son ticket pour la demi-finale. Ce soir, Alexander veut prouver aux coachs et au public qu’il est un vrai rocker ! Il interprète le célèbre titre « Ca, c’est vraiment toi » du groupe Téléphone. Patrick Fiori va-t-il sélectionner Alexander pour la grande finale en direct ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.