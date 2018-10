Alexander - "Johnny B. Goode" - Chuck Berry

Le premier talent à se présenter sur la scène de The Voice Kids pour cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle est une jeune franco-suédois de 15 ans qui vient du Luxembourg. Alexander espère enflammer le studio et les coachs avec son riff de guitare électrique. Il savait depuis tout petit qu’il voulait jouer de la guitare. Il joue d’ailleurs dans un groupe avec son frère à la trompette et sa sœur au piano. Il est le premier à chanter la chanson « Johnny B. Goode » sur le plateau de The Voice Kids. Va-t-il convaincre les coachs ce soir ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.