Alexandra livre un concert privé aux coachs !

La dernière à se présenter sur la scène de The Voice Kids ce soir est la jeune Alexandra, 14 ans. C’est en cachette que ses parents l’ont inscrite au concours. Toute sa famille est fière d’elle et la soutient. Ce soir, la jeune fille interprète « Runnin’ » (Lose it all) » de Beyoncé accompagnée de son piano. L’interprétation de la jeune fille va-t-elle convaincre les coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori ? Vont-ils buzzer et se retourner ? Découvrez sa prestation et l’avis des coachs en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.