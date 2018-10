Alexandre - "Adieu" - Slimane

Le talent suivant est un véritable amoureux de la musique ! Alexandre a 11 ans et il connait très bien le solfège. Musicien depuis son plus jeune âge, le jeune adolescent aime chanter avec son père et son frère. Ce soir, il a choisi d’interpréter « Adieu » de Slimane, une chanson d’amour. A 11 ans, Alexandre a déjà écrit une chanson pour son amoureuse. Comme il le dit : « Je suis un peu comme Slimane mais en plus petit ». En montant sur la scène de The Voice Kids, Alexandre réalise aujourd’hui son rêve. Il veut absolument convaincre les coachs. Alors, qui va se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.