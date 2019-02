Alexia - La Ballade de Jim (Alain Souchon)

Jeune étudiante de 21 ans, Alexia vient de Rennes. Alexia chante depuis qu'elle est toute petite avec son père, ce qui les a permis de se rapprocher. The Voice est la plus grande scène qu'Alexia ait connue. Pour son Audition à l’Aveugle, Alexia interprète un titre d'Alain Souchon, "La ballade de Jim" et espère se faire retourner un des fauteuils rouges qu'occupent nos quatre coachs : Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano. Va-t-elle réussir à sensibiliser un des coachs ? A la saison 8, la compétition est encore plus grande. Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1