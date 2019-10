Ali VS Amélie VS Enzo chantent « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman (Team Amen Bent)

Le prochain trio à se présenter sur la scène des Battles de The Voice Kids va interpréter un morceau vocalement très compliqué. Amel Bent, leur coach, a placé la barre haut pour les challenger. C’est sur le titre « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman, qu’Amélie, Ali et Enzo vont être en compétition. Mais seulement un d’entre eux remportera cette Battle. Qui sortira vainqueur ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.