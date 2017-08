Amandine - "Skinny love" - Birdy

PRESTATION - C’est au tour d’Amandine, 15 ans, venue de Bretagne de tenter sa chance. Jeune fille timide, Amandine ne croyait pas du tout en elle. Jusqu’au jour où devant sa famille, elle a chanté. Les larmes de joie ont eu raison de sa timidité. Aujourd’hui elle se présente sur la scène de « The Voice Kids » avec l’espoir de faire chavirer le cœur des coachs en interprétant le titre de Birdy : « Skinny Love ». Passer de sa chambre à la scène de « The Voice Kids » est magique… Une magie qui ne fait que commencer. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017