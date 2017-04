Ambiance studieuse avant les battles !

Pour créer des battles toutes plus impressionnantes les unes que les autres, il faut du travail ! Nous retrouvons ainsi tous les duos en coulisses, quelques jours avant la grande soirée The Voice. Chaque talent est plongé dans le texte et la musique afin de se préparer le plus possible. Les nerfs sont à rude épreuve et la compétition fait rage… Mais bizarrement, la complicité est toujours de mise ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !