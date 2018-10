AmbianceDeFolie – La scène envahie par le public et les coachs pour Mélia

Mélia est une jeune chanteuse de 13 ans qui va mettre le feu à la scène de The Voice Kids. Pendant son interprétation du tube de Bob Marley « Redemption song », les quatre coachs se sont tous retournés ! Venant tout droit de Guyane, Mélia a su convaincre les coachs de son potentiel et a mis l’ambiance. Jenifer veut absolument qu’elle vienne dans son équipe, quitte à aller chercher sa famille en coulisses. Pendant ce temps, les autres coachs commencent à danser avec Mélia sur la scène, les enfants du public les rejoignent, ils reprennent tous ensemble « Redemption song » accompagnés des musiciens de The Voice Kids. Revivez cette séquence de joie et de bonne humeur. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.