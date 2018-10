Amel Bent vu par les coachs : « Elle va être redoutable… »

Le compte à rebours a commencé. Nous voilà à une semaine de l’ouverture de la nouvelle saison de The Voice Kids ! Cette année, les membres du jury ont décidé de vous parler de leurs techniques de coaching. Aujourd’hui, les confrères d’Amel Bent se sont exprimés un à un sur sa personnalité. Touchée par la sensibilité de ses jeunes, Amel n’a pu contenir ses émotions et a avoué « pleurer tous les deux talents ! ». Côté musique, Soprano se sent proche d’Amel « on a la même sensibilité, le côté urbain, la soul ». Si pour Patrick Fiori « Amel va être redoutable », c’est aussi à ses yeux « une grande femme… Excessivement drôle ! ». Enfin, c’est son déhanché que Jenifer soulignera « dans notre quatuor de coachs, elle a le rôle de la danseuse ». Dans cette aventure, le but d’Amel est « d’essayer d’avoir des talents qui se révèlent, j’ai envie qu’ils soient eux. Je veux être cette coach-là, qui aime tout et n’importe quoi. Pourvu que ce soir ressenti et vrai ! ». Retrouvez-les dans The Voice Kids saison 5, à partir du vendredi 12 octobre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.