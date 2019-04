Pour le plus grand bonheur de tous, ce soir, dans cette deuxième partie de soirée de la 12è de la saison 8 et la dernière et quatrième des KO, celle de la Team de Julien Clerc, Amel Bent ancienne coach Talent de The Voice Kids, prend le micro pour interpréter son tout nouveau et magnifique single, « Dis-moi qui tu es » Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 4 du 27 avril 2019