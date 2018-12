Amel Bent - "Dis-moi qui tu es"

Cette année, The Voice Kids accueille deux nouveaux coachs. Aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent ont pris leur place dans les fameux fauteuils rouges. Ces 4 stars sont aussi 4 amis qui ont souvent partagé la scène ensemble. Ce soir, Amel Bent va interpréter une chanson inédite de son prochain album : « Dis-moi qui tu es ». Son album devrait sortir l’année prochaine et sera suivi d’une tournée. Amel Bent est l’une des plus belles voix françaises, reconnue pour son émotion, sa sensibilité et ses prouesses vocales. Découvrez sa prestation sur le plateau de la finale en direct de The Voice Kids – saison 5. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.