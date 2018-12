Amel Bent et Ermonia - "Allo Maman Bobo" - Alain Souchon

Tout à l’heure, le public a fait son choix et a décidé de sauver Ermonia. La jeune fille continue donc la compétition ce soir et représente l’équipe d’Amel Bent face aux 3 autres finalistes de Patrick Fiori, Soprano et Jenifer. Après un parcours exceptionnel, Ermonia espère bien remporter le trophée de cette cinquième édition. Mais la compétition est rude et rien n’est fait ! Avant de connaître le nom de de la gagnante, Ermonia et Amel Bent vous offrent prestation d’exception. En direct sur la scène de The Voice Kids, elles interprètent un tube d’Alain Souchon, connu et reconnu de tous : « Allo Maman bobo ». Découvrez leur prestation en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.