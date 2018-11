Amel Bent, Soprano, Jenifer, Patrick Fiori et leurs talents - “Oh Happy Day” - The Edwin Hawkins singers

C’est le coup d’envoi de la demi-finale de The Voice Kids 5 ! Ca y est, plus qu’un prime avant la grande finale en direct qui aura lieu le vendredi 7 décembre sur TF1. Ils ne sont plus que douze à pouvoir espérer une place pour cette finale tant convoitée. Pour la team Patrick Fiori, on retrouve Carla, Alexander et Irma. Pour le team Jenifer, on retrouve : Mélia, Lili et Lilian. Pour la team Amel bent, on retrouve : Hindy, Ermonia et Ismaël. Enfin, pour la team Soprano, on retrouve : Emma, Madison et Inès. Ce soir, en ouverture, les quatre coachs nous interprètent, accompagnés de leurs talents, un grand classique du gospel : "Oh Happy Day" de The Edwin Hawkins singers. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.