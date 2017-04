Amir, portrait de la semaine

Ce soir dans The Voice la suite c’est Amir que vous aviez découvert sur la scène de The Voice saison 3 qui revient pour vous présenter son titre « On dirait ». Ce talent emblématique de The Voice a fait un bon bout de chemin depuis ses premières Auditions à l’Aveugle, souvenez-vous. Retour sur le portrait atypique d’un dentiste devenu star de la chanson française désormais confirmé et admiré. Extrait du REPLAY de The Voice, la suite du 15 avril 2017