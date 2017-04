Amir : "Mon souvenir préféré de The Voice, c’est…"

Après deux NMA et une tournée qui rencontre un succès incroyable, Amir est clairement en train de devenir un pilier de la chanson française ! Pour la première des battles, le chanteur fait un détour par les coulisses de The Voice, le temps d’une interview « beau-gosse » avec Mickaël Mesigos. C’est notamment l’occasion d’apprendre son souvenir favori de sa saison de The Voice et également de plonger dans son univers avec sa tournée et son album. Tout un programme ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !