Ana Carla – Diamonds (Rihanna)

Cette jeune femme âgée de 23 ans, originaire de Cuba, issue d’une famille de musicien vient tenter sa chance sur la scène de The Voice. Elle n’est pas venue seule ; elle est accompagnée de son violoncelle qu’elle considère comme « amoureux, son meilleur ami, son compagnon ». Ca lui permet aussi de composer, d’écrire et d’aller plus loin dans la musique. Ana Carla interprète pour les 2è auditions à l’aveugle, un des nombreux hit de Rihana, « Diamonds ». Arrivera-t-elle à transmettre la chaleur cubaine aux coachs Jenifer, Mika, Soprano, Julien Clerc, de cette saison 8 ? Accèdera-t-elle aux K.O. ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2