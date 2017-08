Anagram - "Il est où le bonheur" - Christophe Maé

PRESTATION - La scène de « The Voice kids » reste le lieu de toutes les surprises. Et attention, tempête de talents en vue. A votre gauche Aurélien, quinze ans. A votre droite, Alfred, quinze ans également. Les deux font la paire car les loustics se connaissent depuis le CP et se sont retrouvés autour de la musique. Leur duo s’appelle Anagram. Comment les définir ? « Deux blonds qui font du rap et du chant à la guitare ». « The Voice Kids » était un rêve qui devient réalité ce soir, avec une nouveauté et non des moindres, c’est la première fois qu’un duo se présente sur la scène de « The Voie Kids » avec une chanson de Christophe Maé : « Il est où le bonheur »… Sur la scène de Kids, bien sûr ! « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017