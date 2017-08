Angelina - "Are we awake - Tal

La saison 4 de The Voice Kids est officiellement lancée ! La jeune Angelina a ainsi pour responsabilité d’inaugurer les auditions à l’aveugle… Et quelle prestation ! Angelina a convaincu tous les coachs avec sa reprise de « All in you » de Synapson. Et finalement, Patrick Fiori récupère ce jeune talent : à seulement 9 ans, Angelina a plus d’une corde à son arc et reprend : "Are we awake" de Tal. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur TF1 pour la suite de The Voice Kids saison 4 !