Angie Robba – Les démons de minuit (Images)

Angie Robba a grandi dans l’univers du cirque. A 16 ans, la jeune fille quitte les études pour se consacrer entièrement à sa passion : la musique. Pour Angie Robba, 18 ans, The Voice est un tremplin pour se faire connaître. C’est sur Internet qu’Angie Robba trouve ses premiers auditeurs et c’est à ce moment-là qu’elle prend conscience qu’elle veut en faire son métier. Ce soir, Angie Robba veut tester auprès des professionnels et du public si son univers peut plaire. Ce jeune Talent a choisi d’interpréter à sa façon un titre bien connu, « Les Démons de Minuit » du groupe Images, accompagnée à sa guitare. Réussira-t-elle son pari ? Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano se retourneront-ils pour lui laisser la chance de poursuivre l’aventure ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 23 mars 2019