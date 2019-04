Angie Robba – Forever Young (Alphaville) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION - C’est la toute première soirée des KO de l’histoire de The Voice. Jenifer et ses Talents sont sous pression, seuls 6 candidats sur 18 poursuivront l’aventure dans son équipe. Plus qu’une place pour aller à l’épreuve des Battles. Angie Robba, du haut de ses 18 ans elle n’avait jamais pris de cours de chant. Aux auditions à l’aveugle, accompagnée de sa guitare, elle avait pris le risque de revisiter « les Demons de minuit » de Images. Deux coachs, Julien Clerc et Jenifer la désiraient dans son équipe. Mais c’est Jenifer que le Talent a choisi pour poursuivre son aventure. Ce soir, pour l’épreuve des KO, Angie Robba interprète « Forever Young » d’Alphaville en rajoutant du rap en français. C’est la première fois qu’Angie Robba rappe sur scène. La prise de risque va-t-elle être payante ? La retrouverons-nous à la prochaine étape des Battles de The Voice 8 ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019