Ann-Shirley – « Kiss From a Rose » (Seal) (Epreuve Ultime - Saison 6)

PRESTATION ISOLEE – Ann Shriley affronte ce soir deux autres talents de l’équipe de Zazie : Ry’m et Andréa Durand, afin de se qualifier pour la prochaine étape de The Voice saison 6, les grands shows en direct. Ann-shirley a décidé pour cette étape d’interpréter une chanson remplie d’émotion de Seal, « Kiss From a Rose ». Souvenez-vous, Ann-Shirley avait envouté lors de son audition à l’aveugle avec sa voix soufflée et puissante en reprenant le titre revisité « Hometown Glory » d’Adele, que vous pouvez revoir sur MYTF1. C’est grâce à sa douceur et à son aura à cette étape de l’aventure que Matt Pokora désigne Ann-Shirley pour les grands shows en direct. Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017