Artiste complète, Anne Sila est une amoureuse de la musique et du jazz en particulier. A seulement 24 ans, la jeune femme veut maintenant expérimenter tous les styles de musique. Sur le plateau des Auditions à l’Aveugle de la saison 4 de The Voice, elle espère pouvoir convaincre les coachs et intégrer une équipe. Avec sa voix cristalline, elle reprend le célèbre titre de Francis Cabrel « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai ». Une prestation harmonieuse, tout en douceur mais aussi en puissance qui ne manquera pas de séduire Jenifer et Florent Pagny. Qui va-t-elle choisir ? Avec quel coach continuera-t-elle l’aventure The Voice pour l’étape à venir des Battles ? Extrait de l’émission de The Voice du 21 février 2015