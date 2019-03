Anne-Sophie – Loving You (Minnie Ripperton)

Asseyez-vous au fond de votre canapé et mettez-vous à la place des coachs. Quelle personne imaginez-vous derrière cette voix pour le moins atypique ? Une voix fait partie de l’ADN d’une personne. Elle est aussi unique que son visage, son corps et sa personnalité. Vous allez découvrir Anne-Sophie qui a une voix très particulière. Sa voix parlée et sa voix chantée est complètement différente. Cette particularité dans la voix peut être un plus et pourrait bien surprendre nos quatre coachs, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika. Qui se retournera sur la voix d’Anne-Sophie ? Quel coach lui permettra d’atteindre la prochaine étape de la compétition, les K.O ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019