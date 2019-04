Anne-Sophie – Ring My Bell (Anita Ward) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION -PRESTATION - Pour ces premiers KO de l’histoire de The Voice, Anne-Sophie va devoir prouver à sa Coach Jenifer qu’elle a bien sa place dans l’aventure The Voice 8 afin d’accéder aux Battles, dernière étape avant les Grands Shows en Direct. Un Talent Anne-Sophie qui avait performé lors de la première session des auditions à l’aveugle de cette saison 8, sur un titre de Minnie Ripperton « Loving You ». Voici une prestation de haute voltige qu’Anne-Sophie a choisi en interprétant avec un tube interplanétaire qui se veut fun et dansant « Ring My Bell » de Anita Ward, sur lequel elle va donner une prestation pleine d’énergie. Et pour la première fois, sans être accompagnée de son violoncelle dont elle ne se sépare jamais. Sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions ? Séduira-t-elle suffisamment Jenifer, son Coach ? Sera -t-elle volée par un autre coach ? Accèdera-t-elle à la prochaine étape de la compétition, les Battles ?Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019