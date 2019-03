Anto – The Final Countdown (Europe)

Ce Réunionnais de 28 ans se donne une seconde chance : il y a 5 ans, Anto s’est déjà présenté au grand concours de la plus belle voix, The Voice. Malheureusement, aucun coach ne s’était retourné. Courageux, Anto a décidé de se remettre en scène et de tout donner pour rendre fière sa famille et toute l’ile de la Réunion.Il espère que cette deuxième tentative sera la bonne. Pour ce faire, ce professeur d’anglais a choisi un titre rock du groupe suédois Europe, The Final Countdown. Un titre qui arrive à point puisque Anto est l’avant dernier Talent de cette saison 8 à passer cette sélection. Il ne reste plus que deux places : 1 chez Julien Clerc, 1 chez Soprano. Qui des deux se retournera pour donner la chance à Anto de poursuivre l’aventure de The Voice 2019 ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019