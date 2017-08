Antoine – "More than words" – Extreme

Ce Touche à tout vient de Metz. Sportif accompli, il réussit tout ce qu’il entreprend. Malheureusement, Le niveau vocal de cette nouvelle saison ne lui permet pas de passer le cap des auditions à l’aveugle. S’il fallait ne retenir qu’une phrase pour résumer sa prestation : on gardera celle de M. Pokora : « De tous les talents de the Voice, même ceux pour qui je me suis retourné, il n’y a personne qui m’a touché comme ce gamin. Il a un truc, une sincérité et une Vraie personnalité. Je suis curieux de voir son visage à la télé et de le revoir dans quelques années. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.