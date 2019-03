Anton - Nothing Compares 2 U (Sinead O'Connor)

Ce jeune Talent de 22 ans a toujours voulu être chanteur. Musicien dans l’âme depuis sa tendre enfance, il commence par apprendre à jouer de la guitare puis le piano. Pendant ses études, Anton passe son temps à travailler ses chansons avec sa guitare. Il y a un 1 an, Anton reçoit le soutien de ses parents et décide de tout arrêter pour se consacrer uniquement à la musique. Ce soir, ce jeune talent va nous interpréter sur la scène des auditions à l’aveugle de The Voice 2019, un titre très connu de Sinead O’Connor, « Nothing compares 2 U ». Arrivera-t-il à faire se retourner les coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019