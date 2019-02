Antso - Talkin' About A Revolution (Tracy Chapman)

Ce jeune chef de projet dans le Digital d’un grand magasin a 26 ans. The Voice est sa première scène et n’avait jamais passé de casting de sa vie. C’est grâce à son professeur de chant qu’une vidéo a été envoyé aux équipes du casting de The Voice. Ce soir, Antso se sent prêt à réaliser et vivre son rêve, voire tout quitter pour se consacrer à la musique. Il a choisi d’interpréter « Talking’ About A Revolution », de Tracy Chapman. Sa voix si particulière, saura-t-elle faire mouche auprès des Coachs, Jenifer, Mika, Soprano, Julien Clerc, de cette huitième saison et lui offrir son passeport pour les K.O ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2