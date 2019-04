Antso – Use Somebody (Kings of Leon)

PRESTATION – Ce Talent chantait depuis des années juste pour le plaisir, mais la passion s’est animée en lui ce qui l’a fait participer à The Voice. Ce soir Antso, à la signature vocale très particulière, a choisi de reprendre un titre de Kings of leon, « Use Somebody » pour l’épreuve des KO. Son but ce soir est de réussir sa prestation afin que son coach Julien Clerc lui offre une place pour la prochaine étape de la compétition des Battles. Lors des auditions à l’aveugle, Antso avait livré pour sa première scène de sa vie, un titre de Tracy Chapman, Talkin' About A Revolution qui avait déclenché chez Julien Clerc un coup de cœur. Antso a décidé pour l’épreuve des KO de lancer le défi de prouver qu’il a sa place dans l’équipe de Julien Clerc. Sera-t-il à la hauteur de ce challenge ? Que réserve Julien Clerc pour la suite de l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019