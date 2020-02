Jimmy Oedin a interprété le titre « A whiter shade of pale » de Procol Harum face aux quatre coachs de The Voice. Malheureusement pour lui, ces derniers ne se sont pas retournés car la prestation de Jimmy manquait trop de justesse. Malgré cela, une vive émotion se dégage de sa prestation, et les coachs ont du mal à cacher leur frustration en le découvrant sur le plateau. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.