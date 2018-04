Lors des Duels, Zazie a décidé de confronter Maëlle et Gulaan sur un titre de Sting : "Fragile". Au final, Zazie choisi Maëlle pour continuer "The Voice". Après une prestation pleine d’émotion qui a fait pleurer plus d’un coach, Gulaan remercie Zazie pour cette magnifique aventure. Des mots touchants et un talent au grand cœur qui marqueront cette saison de "The Voice".