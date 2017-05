Ce soir et en exclusivité pour la scène de The Voice 6 la suite, notre trio favori de la saison 5 Arcadian nous dévoile leur single « Folie Arcadienne » issu de leur album éponyme. Découvrez leur prestation inédite sur la scène qui les a découverts et devant les Coachs de la sixième saison ! Extrait du Replay de The Voice, La Suite du 8 avril 2017