Arezki – La valse à mille temps (jacques Brel) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION - C’est un enfant de la balle : théâtre, hip-hop musique. Arezki a touché à tout dès son plus jeune âge ; son phrasé ultra rapide, exceptionnel a impressionné lors des auditions à l’aveugle en reprenant un titre de Nassi, « La vie est belle ». Ca a été un des coups de cœur de Jenifer de cette saison 8 de The Voice. » Il sait rapper, chanter et a de vraies propositions artistiques. Tu peux être le Roi de mon équipe avait lancé sa coach. Arezki fait un choix extrêmement ambitieux en s’attaquant à un grand classique « La valse à mille temps » de Jacques Brel. Arezki, ayant changé le tempo en plus rapide, arrivera-t-il à garder le rythme de cette » valse à mille temps » ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019