Ce qui vous attend vendredi 2 novembre dans The Voice Kids

Découvrez en avant-première les toutes premières voix de la dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 5. Un prime qui réserve des surprises de taille aux quatre coachs. Entre émotions, voix puissantes, frissons, crises de fous rires… le niveau des prochains talents vont vous impressionner ! Car oui, le talent n’a pas d’âge ! Vous êtres pressés de savoir ce que l'on vous a concoctés ? Rien que pour vous, et en exclu, les toutes premières voix du prime 4 de « The Voice Kids ». Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent vont tout faire pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe ! « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Rendez-vous pour la quatrième et dernière soirée des auditions à l’aveugle le vendredi 2 novembre à 21h sur TF1.