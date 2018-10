Ce qui vous attend vendredi 26 octobre dans The Voice Kids

Découvrez en avant-première les toutes premières voix de l'émission 3 de The Voice Kids saison 5. Un prime, une nouvelle fois tourné vers l'émotion et les crises de fous-rires. Vous êtres pressés de savoir ce que l'on vous a concoctés ? Rien que pour vous, et en exclu, les toutes premières voix du prime 3 de « The Voice Kids ». Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent vont tout faire pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe ! « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Rendez-vous pour la troisième soirée des auditions à l’aveugle le vendredi 26 octobre à 21h sur TF1.