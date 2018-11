Ce qui vous attend vendredi pour la grande finale en direct

La semaine prochaine, vous allez vivre une soirée exceptionnelle. Les huit jeunes finalistes vont se produire en direct sur la scène de The Voice Kids. Et pour décrocher le titre de vainqueur, les jeunes talents vont interpréter un titre choisit par leur coach. Ce sera à vous et à vous seuls, chers téléspectateurs, d’élire le grand gagnant de cette saison 5 de The Voice Kids. Qui va succéder à Angelina ? Quel talent mènera son coach jusqu’à la victoire ? Rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi 7 décembre, pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5, à partir de 21h sur TF1 ! Et restez connectés sur MYTF1 toute la semaine pour découvrir des vidéos inédites.